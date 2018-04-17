Узбекистан и Россия увеличат частоту рейсов

По договоренности авиационных властей Узбекистана и России частоты рейсов между странами увеличатся более чем в два раза, передаёт во вторник узбекское агентство «Подробно.uz».

К примеру, самолеты из Ташкента в Москву летом 2018 года будут летать на 21 раз больше, добавится 10 перелетов из Самарканда в столицу России.

Об этом шла речь в Москве на встрече делегаций авиационного руководства Узбекистана и России, на которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области гражданской авиации.

Были также обсуждены вопросы по расписанию перелетов на 2019 год. Стороны договорились о том, что не позднее, чем за один месяц до начала сезона расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) «Лето-2019» будут проведены консультации Авиационных властей России и Узбекистана с целью рассмотрения и возможного пересмотра частоты полетов, установленной на этот сезон.

Отметим, что узбекская сторона предложила россиянам использовать учебно-тренировочный центр НАК «Узбекистан хаво йуллари» для переподготовки или прохождения периодической тренажерной подготовки экипажами авиакомпаний Российской Федерации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.