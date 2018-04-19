AZAL открывает три новых направления в рамках летнего расписания (ФОТО)

19 апреля 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках летнего расписания полетов "Азербайджанские авиалинии" будут выполнять прямые рейсы по трем новым направлениям в своей маршрутной сети – города Саудовской Аравии Эд-Даммам и Эр-Рияд (с 15 июня по 1 сентября), а также в популярный курорт Черногории – Тиват (с 5 июля по 15 сентября).

Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании https://www.azal.az/ru/information/sales-offices. В ближайшее время билеты на новые направления можно будет приобрести и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

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