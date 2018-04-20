Турецких туристов ознакомят с туристическим потенциалом Азербайджана

20 апреля 2018 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальное бюро по пропаганде туризма намерено расширить знакомство граждан Турции с туристическим потенциалом Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма Кянан Гулузаде.

«Сегодня мы ведем соответствующие переговоры с турецкими госструктурами, туристическими компаниями, а также посольством Турции в Азербайджане. В частности, мы намерены привлекать турецких туристов в лечебно-оздоровительный центр «Дуздаг». Такой же оздоровительный центр есть в Румынии, и он очень популярен среди турецких туристов. С «Дуздаг», да и в целом с туристическим потенциалом Азербайджана граждане Турции знакомы очень слабо, и эту ситуацию нужно менять», - отметил Гулузаде.

Отметим, что итогам 2017 года Азербайджан посетило свыше 300 тысяч турецких туристов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Конкуренция за право провести Expo 2025 не повлияет на отношения РФ и Азербайджана - замгубернатора Свердловской области
Общество 15:02
В Дербенте прошла встреча представителей МВД Азербайджана и России
Политика 13:54
Туристический центр Шахдаг объявил тендер
Тендеры 13:42
МВД Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество
Узбекистан 13:03
В Азербайджане намерены привлекать больше китайских туристов
Туризм 12:35
Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в ряде областей
Бизнес 11:25
Президент Турции предложил увеличить товарооборот с Казахстаном
Бизнес 11:20
Торговый представитель России о возможностях проекта «Север-Юг»
Бизнес 11:00
Азербайджан и Россия намерены выйти на рекордный уровень товарооборота
Бизнес 10:53
В Азербайджане снизились цены на основные драгоценные металлы
Бизнес 10:19
В Азербайджане снизилось производство электроэнергии
Энергетика 10:09
Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания СП для экспорта в третьи страны
Бизнес 09:54
Азербайджан как стабильная страна и впредь будет рассматриваться в качестве надежного партнера - Роб Собхани
Политика 08:04
Столтенберг прокомментировал планы Турции по покупке С-400
Турция 19 апреля 20:16
На Азербайджан приходится почти 70% грузинского экспорта табачной продукции
Бизнес 19 апреля 19:14
Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения – МИД (ВИДЕО)
Политика 19 апреля 18:30
В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти в Баку
Политика 19 апреля 17:36
Герасимов и главком НАТО на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога
Политика 19 апреля 17:31