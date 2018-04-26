В связи с Формулой 1 все места в центральных отелях Баку заполнены - Ассоциация

26 апреля 2018 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с гонками Формула 1, которые пройдут в Азербайджане, места во всех центральных отелях Баку полностью заполнены. Об этом сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По его словам, места в отелях забронированы на период с 26 по 30 апреля.

"В связи с тем, что Формула 1 является одним из самых интересных, любимых соревнований в мире туристы из различных стран, которые являются болельщиками данного вида спорта приезжают в нашу страну", - сказал председатель АзТА.

Он отметил, что в связи с гонками Формула 1 в Баку будут проведены многочисленные развлекательные мероприятия. Поэтому ожидается, что гости, которые приедут на гонки, во время нахождения в Азербайджане больше времени проведут в Баку, нежели в регионах.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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