В Казахстане представлен туристический потенциал Узбекистана

В здании узбекского посольства в Алматы состоялась презентация проекта «По Великому Шелковому пути. Жемчужины Узбекистана», передает в субботу МИА «Казинформ».

По сообщению Госкомтуризма РУ мероприятие приурочено ко Дню единства народов Казахстана и Году Узбекистана в Казахстане.

В рамках проекта рассказывается о древней трассе Великого Шелкового пути, культурном наследии узбекских городов Ташкента, Самарканда и Бухары и современном развитии туризма.

Съемочная группа организовала летом прошлого года по городам Узбекистана автопутешествие и выпустила документальный фильм.

Она представила вниманию алматинской публики документальный фильм и мобильную фотовыставку.

«С древнейших времен и по сегодняшний день, не взирая ни на какие препятствия, голод и войны, отношения между Казахстаном и Узбекистаном складываются под знаком дружбы и взаимоуважения. Великий Шелковый путь объединил наши страны, способствовал процветанию культуры, науки, ремесел. Наследие составляют нашу духовную сокровищницу. Главная задача проекта - способствовать дружбе, мотивировать на путешествия и знакомство с историческим наследием наших стран», - отметила научный консультант телепроекта, профессор Калимаш Бегалинова.

Планируется, что после премьеры документальный фильм будет представлен для трансляции казахстанским телеканалам и интернет-СМИ.

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