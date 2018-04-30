Турция окажет поддержку развитию турсектора в Узбекистане – Эрдоган

30 апреля 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция готова поддержать развитие туристического сектора Узбекистана, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Ташкенте, во время совместной пресс-конференции с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщают в понедельник турецкий СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция готова поделиться накопленным опытом в сфере туризма с Узбекистаном.

«У обладающего древней историей и богатой культурой Узбекистана имеется важный туристический потенциал», - сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш во время встречи с вице-премьером Узбекистана Джамшидом Кучкаровым отметил, что Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии туризма.

Отметим, что ранее сообщалось, что Узбекистан планирует проработать и подписать в 2018-2019 годах международные договора по расширению сотрудничества в области туризма с девятью странами, в том числе с Турцией.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Узбекистан.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с участием турецких инвестиций, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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