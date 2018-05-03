Азербайджанцы стали чаще посещать Грузию

Число граждан Азербайджана, посетивших грузию в апреле 2018 года, увеличилось на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на главу Национальной администрации туризма Грузии Георгия Чоговадзе.

Всего в апреле Грузию посетили 596,7 тысячи человек, что на 16,8 процента больше апреля прошлого года.

В апреле количество туристов – в это число входят иностранцы, которые провели в стране 24 часа и более, превысило 278 тысяч человек (рост за год на 24,9 процента). Кроме граждан Азербайджана в отчетный период Грузию также активно посещали туристы из России (рост на 43,4 процента), Турции (рост на 29,2 процента), Ирана (рост почти вдвое), Франции (рост на 24,7 процента), Эстонии (рост на 83 процента), Кувейта (рост на 80,9 процента), Латвии (рост на 82,6 процента), Китая (рост на 62 процента), Польши (рост на 37,3 процента), Великобритании (рост на 33,6 процента), Израиля (рост на 28 процентов), Нидерландов (рост на 29,1 процента).

За четыре месяца 2018 года Грузию посетили 2,06 миллиона человек, в том числе 937,3 тысячи туристов. Рост по этим показателям составил 15,9 и 27,2 процента соответственно.

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