Вырос объем банковских операций иностранцев в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2018 года Азербайджан посетило 1 055,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 184 стран, или на 10,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Центра анализа и коммуникации экономических реформ, распространенном во вторник.

Как говорится в сообщении, за указанный период наблюдался рост расходов иностранных граждан посредством банковских карт.

В мае приехавшие в страну иностранные граждане провели банковские операции на сумму 107,3 миллиона манатов, что на 16 процентов больше по сравнению с маем прошлого года.

В целом за январь-май 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года банковские операции иностранных граждан выросли на 21 процент, составив 513,7 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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