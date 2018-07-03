Вырос объем банковских операций иностранцев в Азербайджане

3 июля 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2018 года Азербайджан посетило 1 055,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 184 стран, или на 10,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Центра анализа и коммуникации экономических реформ, распространенном во вторник.

Как говорится в сообщении, за указанный период наблюдался рост расходов иностранных граждан посредством банковских карт.

В мае приехавшие в страну иностранные граждане провели банковские операции на сумму 107,3 миллиона манатов, что на 16 процентов больше по сравнению с маем прошлого года.

В целом за январь-май 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года банковские операции иностранных граждан выросли на 21 процент, составив 513,7 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Увеличилось число прибывших в Азербайджан иностранцев
Общество 24 апреля 20:06
Грузию с начала года посетили 7 млн иностранцев
Грузия 4 декабря 2017 16:41
В Азербайджане упрощается процедура регистрации иностранцев
Общество 1 декабря 2017 13:45
Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму
Беларусь 28 ноября 2017 12:47
С 1 января в России аннулируют полисы ОМС иностранцев и беженцев
Россия 27 ноября 2017 10:40
Сингапур в четвертый раз признан самым дорогим городом для иностранцев
В мире 6 ноября 2017 13:15
МИД Азербайджана прокомментировал регламент относительно выдачи визы лицам, желающим посетить Азербайджан
Политика 31 октября 2015 20:24
В Азербайджане разрабатывается закон и стратегия в сфере туризма
Общество 24 декабря 2014 20:31
В Баку проходит Олимпиада иностранцев, говорящих на азербайджанском языке (ФОТО)
Социум 28 октября 2014 16:06
В Азербайджане будут изменены правила приема на работу мигрантов
Общество 15 октября 2014 15:19
В сентябре из Азербайджана было депортировано около 4 тыс. иностранцев
Общество 10 октября 2014 16:11
В Азербайджане иностранцы пройдут обследование на ВИЧ
Общество 9 октября 2014 15:32
Число иностранцев–плательщиков обязательного соцстрахования в Азербайджане выросло на 9%
Бизнес 15 сентября 2014 09:54
В Азербайджане внесены изменения в законодательство по усыновлению детей иностранцами
Общество 18 марта 2014 14:44
Норвегия в 2013 году выслала из страны рекордное число иностранцев - СМИ
Европа 27 января 2014 16:41
Внесены изменения в список документов, необходимых для получения водительского удостоверения в Азербайджане
Общество 19 августа 2013 11:33
На прошлой неделе из Азербайджана было выдворено около 740 иностранцев
Общество 9 июля 2013 15:48
В Азербайджане выявлено 608 иностранцев-нарушителей законодательства
Общество 2 июля 2013 16:33