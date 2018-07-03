Возросло на 90% число китайских туристов, посетивших Турцию в мае

3 июля 2018 17:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Во Внуково аварийно сел самолет из Турции
Россия 17:40
В Турции выросло число туристов из Беларуси – министерство
Туризм 16:48
Пекин призвал Вашингтон прекратить давление на китайские компании
Китай 12:07
Китай может пересмотреть таможенные пошлины на узбекскую текстильную продукцию
Бизнес 11:07
Российские военные готовы углублять сотрудничество с китайской армией
Россия 09:42
В акватории Южно-Китайского моря произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 09:21
В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане
Общество 2 июля 20:48
Китайская компания выкупила контрольный пакет акций стекольного завода в Казахстане
Казахстан 2 июля 17:32
"Сомон Эйр" совершил первый чартерный рейс из Душанбе в Анталию
Таджикистан 2 июля 17:10
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Китаем о безвизовом режиме
Беларусь 2 июля 16:18
Обнародовано число Казахстанских туристов посетивших Турцию в январе-мае 2018 года
Туризм 2 июля 16:17
В Турции растет число туристов из Туркменистана - министерство
Туризм 2 июля 16:09
Главком Сухопутных войск России обсудит в Пекине совместные учения с Китаем
Россия 2 июля 14:31
США планирует разместить управляемые ядерные бомбы B61-12 в Турции
Турция 2 июля 14:10
Китай не нашел следов "акустической атаки" на американских дипломатов
Китай 2 июля 12:52
В Китае заявили о готовности защищать принципы ВТО
Китай 2 июля 11:19
В Турции возросло число зарегистрированных туркменских компаний
Бизнес 2 июля 10:50