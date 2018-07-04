Узбекистан внедряет электронные визы

С 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в Узбекистане E-VISA.UZ и отменяется обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 4 июля «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан», сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

С этой же даты вводится порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства (список — ниже), следующих транзитом через территорию Узбекистана в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток. При этом необходимо наличие у них авиабилета в третью страну, а перевозчик должен своевременно предоставить подразделениям Пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана предварительную информацию о пассажирах.

Безвизовый въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана вводится для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями, на срок действия въездной визы в паспорте сопровождающего лица, но не более 90 дней со дня въезда в Узбекистан.

При достижении иностранными гражданами 16-летнего возраста во время нахождения на территории Узбекистана выездная виза оформляется подразделениями миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.

Размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы иностранным гражданам для въезда в Узбекистана установлен в размере 20 долларов США.

Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи.

Для оформления визы нужно обратиться не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Узбекистан. Обращение рассматривается в течение двух рабочих дней без учета дня подачи обращения.

Оплата за рассмотрение обращения осуществляется в электронном виде посредством международных платежных систем. При этом заявителю не обязательно быть владельцем банковской карты. Выданная электронная виза направляется по электронной почте.

Кроме того, постановлением поручено к октябрю подготовить предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Узбекистана:

Silkroad – для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран;

Vatandosh – 5-летняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей;

а также Golden visa – 10-летняя виза для крупных иностранных инвесторов.

До марта 2019 года должны быть подготовлены предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана.

Принятие постановления должно способствовать росту въездного, в том числе транзитного и стоповер-туризма в Узбекистане, а мультипликативный эффект от туризма отразится на улучшении показателей занятости, производства и экспорта, а также росте инвестиций в экономику страны, прокомментировали нововведения в Госкомтуризма.

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