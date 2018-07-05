Малайзийские паломники смогут посетить Саудовскую Аравию через Ташкент

5 июля 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Малайзия намерены развивать сотрудничество в туристической сфере в свете открытия новых прямых авиарейсов, сообщили Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма.

Посольство Узбекистана в Малайзии провело круглый стол по вопросам развития сотрудничества в сфере туризма. В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации туристических компаний и туристических операторов Малайзии (MATTA) и ведущих туристических агентств этой страны.

Напомним, что с 10 февраля Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Малайзии. Внедрены пилотные проекты по маршруту Куала-Лумпур-Ташкент-Тель-Авив с двухдневным пребыванием в Узбекистане для паломников, направляющихся в мечеть аль-Акса (Палестина), а также по направлению Куала-Лумпур-Ташкент-Москва-Санкт-Петербург-Бухара с трехдневным пребыванием в Узбекистане.

Отмечалось наличие широких возможностей с планируемым открытием прямых рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией, которые позволят предложить маршрут Куала-Лумпур-Ташкент-Джидда для малайзийских паломников с пятидневным пребыванием в Узбекистане.

На начало августа запланирован визит представителей туристических компаний Узбекистана в Малайзию для проведения деловых встреч. В сентябре ожидается участие представителей Узбекистана в международной туристической ярмарке МАТТА FAIR 2018 в Малайзии.

Малайзийские турагентства выразили готовность принять участие в Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на шелковом пути», намеченной на 3-5 октября.

Ранее сообщалось, что «Узбекистанские авиалинии» планируют запустить рейсы Ташкент-Джидда-Ташкент, начиная с зимней навигации 2018-2019 годов. Рейсы планируется выполнять на самолетах Boeing 767 и Boeing 787 Dreamliner с учетом удобных стыковок с рейсами Ташкент-Куала-Лумпур-Ташкент для перевозки туристов из стран Юго-восточной Азии в Узбекистан по программе паломнического туризма.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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