Национальные парки Азербайджана посетило свыше 24 тыс. туристов - минэкологии

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие этого года национальные парки Азербайджана посетил 24 261 турист, из которых 21 223 – граждане Азербайджана, 3038 - иностранные граждане. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов увеличилось, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Отметим, что в Азербайджане девять охраняемых территорий со статусом национального паркв, в которых функционируют 104 туристических маршрута.

Посетив рубрику «Услуги» на сайте минэкологии, туристы могут приобрести онлайн-билет в любой национальный парк. Билеты можно приобрести и при входе в парки.

Билет стоит два маната на человека, детям до шести лет, школьникам (классам) и Национальным героям вход бесплатный.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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