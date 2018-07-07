Huawei обеспечит в Узбекистане "Безопасный туризм"

Китайская Huawei Tech Investment Tashkent при поддержке Госкомтуризма реализует пилотный проект "Безопасный туризм" в Бухаре, сообщает "Подробно.uz".

"Бухара является древним и историческим городом, богатым на достопримечательности. Здесь находится свыше 100 исторических объектов. Туристы съезжаются со всего мира, чтобы посмотреть на этот город-сказку. Для них важно чувство безопасности и доверия. Поэтому мы решили сделать подарок городу и в рамках проекта "Безопасный туризм" подарить туристической полиции Бухары новейшие терминалы, умные видеокамеры с функцией face-recognition и базовые станции, работающие в диапазоне LTE", – отметил генеральный директор Huawei Ван Пэн.

По его словам, реализация данного проекта поможет представителям правопорядка эффективно управлять городом и своими ресурсами, а также разумно мониторить общественную безопасность туристов.

"Если туристы будут знать, что Бухара самый безопасный город в регионе, их поток в разы увеличится, что поможет, как региону, так и стране развить инфраструктуру и экономику в целом. Бухара с давних времен притягивает внимание туристов со всего мира, в этом регионе есть особый колорит, который привлекает посетителей и оставляет самые позитивные воспоминания, как и о городе, так и о стране", – подчеркнул гендиректор китайской компании.

Проект "Безопасный туризм" является частью концепции "Безопасный город" и объединяет в себе комплекс решений, таких как создание конвергентного командного центра, унифицированной сети связи LTE, дата-центра, установку видеокамер с высокой четкостью и функцией опознавания лиц, цветов машин и номеров, а также способностью вести анализ больших данных.

Компания Huawei имеет большой опыт интегрирования и реализации проектов в рамках концепции "Безопасный город" и "Безопасный туризм". Успешные проекты были реализованы, в частности, в Кении и Пакистане, Саудовской Аравии, Таджикистане и других странах.

Особое значение имел проект "Безопасный туризм" в городе Дун Хуан, провинции Гансу, в Китае. Ежегодно этот город посещают более 2 миллионов туристов. Целью проекта было обеспечить безопасность туристам, улучшая процесс их передвижения, обеспечить сохранность исторических объектов, улучшить услуги для туристов в приобретении билетов через мобильные приложения для экономии времени.

После удачного запуска пилотного проекта компания Huawei также планирует помочь администрации Бухары улучшить и другие направления государственных услуг основанных на развитии информационных коммуникационных технологий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.