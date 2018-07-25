В Узбекистане запущена система онлайн-регистрации иностранцев и лиц без гражданства

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане запущена онлайн система регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства - e-mehmon, передаёт "Подробно.uz".

Регистрацию возможно осуществить тремя способами: через портал emehmon.uz, через мобильное приложение и посредством систем регистрации самостоятельных туристов в местах размещения.

При этом отметим, что майским постановлением Кабинета министров установлена обязанность администрации средств размещения зарегистрировать самостоятельных иностранных граждан в случае их обращения.

Благодаря новой системе теперь иностранный гражданин не будет терять по прибытию время для регистрации по месту проживания. Используя e-mehmon туристы смогут решить вопрос регистрации без участия государственных органов и в режиме онлайн.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане по прибытию на территорию Узбекистана обязаны временно зарегистрироваться в течение трех суток (за исключением праздничных и выходных дней).

При этом ответственность за соблюдение иностранным гражданином установленных правил пребывания в Узбекистане несет приглашающая сторона – как физические, так и юридические лица. То есть, приглашающая сторона должна контролировать своевременность обращения иностранных гостей в отделы миграции и оформления гражданства по вопросам временной регистрации или прописки, следить за соблюдением сроков пребывания гостей на территории нашей республики.

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