Китайский Фонд Шёлкового пути создаст в Узбекистане суперсовременную турзону

26 июля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) поможет Узбекистану в реализации проекта строительства суперсовременной туристической зоны в Самарканде, передаёт "Подробно.uz".

Для реализации проекта Фонд Шёлкового пути и Национальный банк Узбекистана в начале июня подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании.

На территории турзоны Samarkand City-1 будут располагаться современные гостиницы, коттеджи, развлекательные и торговые заведения. Здесь планируется построить амфитеатр, организовать боулинг-клубы, караоке-бары, заведения общепита и магазины сувениров. Проект планируется завершить до конца 2019 года.

Накануне делегация Фонда во главе с исполнительным вице-президентом Си Циньбо прибыла в Самарканде и на месте изучила территории, на которых планируется строительство новой туристической зоны.

Капитал фонда – 40 миллиардов, он был выделен из китайских золото-валютных резервов, а также активов Китайской инвестиционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка развития

Целью Фонда Шелкового пути является "слом узких мест по взаимодействию" в Азии. Фонд будет способствовать привлечению инвесторов из Азии и других районов мира к активному участию в создании "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века".

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