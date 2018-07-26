Немецкая, российская и турецкая компании создадут в Ташкенте три развлекательных кластера

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана в ближайшие годы будут построены три развлекательных кластера различной направленности в рамках реализации проекта «Три города», передаёт «Подробно.uz».

Новые кластеры получили название «Этногород» (реализацию курирует вице-премьер Азиз Абдухакимов), «Киногород» (вице-премьер Алишер Султанов) и «Город народной дипломатии» (вице-премьер Сухроб Холмурадов).

Общая стоимость проекта превысит 100 миллионов долларов, в нем будут задействованы ведущие международные компании – немецкая R.I.D. GmbH, ASTEM\Stelwert Investments Private Equity Fund (США и Украина), «Этномир» (Россия), Royal Orbit Holding Group EEC (ОАЭ), Sinefekt Post Produksiyon Hizmetleri A.S. (Турция), Whiteco Harvest Investments (Кипр).

В «Городе народной дипломатии» запланировано строительство 15 культурных центров, аллеи президентов с проведением дизайнерских ландшафтных работ, улицы Великого Шелкового пути, сада поэтов с искусственной горой и чередой водопадов, музейно-спортивного патриотического комплекса, парка «Ватанпарвар» для поднятия патриотического духа молодежи, музея под открытым небом, «Сада влюбленных» с красивыми, зелеными аллеями и фонтанами, 7 кафе и 5 ресторанов, гостиниц, открытого концертного зала на 3 тысячи человек, амфитеатра на 5 тысяч человек, выставочного комплекса, центра кинематографии, музейной площади из 4 музеев, футбольного, баскетбольного, волейбольного поля, теннисных кортов, иных спортивных объектов.

В «Этногороде» запланировано строительство дворца Амира Тимура с аллеей, фонтанами и садом вокруг дворца, 19 этнодворов, около 20 кафе и ресторанов, 20 сувенирных лавок, комплекса старых улиц, основных городских ворот, соединяющих комплексы «Город народной дипломатии» и «Этногород», гостиниц (1 трехзвездочная, 1 четырехзвездочная и других), комплекса старых улиц «Ляби Хауз», обсерватории Мирзо Улугбека, двух караван-сараев (этно-гостиницы), крепостной стены, пяти юрт, трёх входных городских ворот, трёх минаретов.

В «Киногороде» запланировано строительство павильонов для киносъемок, кинодвора (30 вилл, 220 таунхаусов, многоквартирные дома на 50, 75 и 77 квартир), бизнес-центра, складских помещений, производственных цехов, парковой зоны, одной четырехзвездочной гостиницы, киноакадемии (высшее образовательное учреждение для подготовки кадров в сфере киноиндустрии), супермаркета, общежития для персонала, футбольного, баскетбольного, волейбольного поля, теннисных кортов, иных спортивных объектов, частного дошкольного образовательного учреждения, частной школы, частного медицинского центра, центра обработки и хранения данных, гаражей для игрового, специального и рабочего транспорта, мини-ипподрома, коворкинг-центра.

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