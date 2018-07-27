Выросло число выданных Узбекистаном въездных виз

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года Узбекистан выдал 131 535 въездных виз иностранным гражданам, что на 6, 63 процента больше аналогичного периода 2017 года (123 360 виз), говорится в пятницу в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.

Кроме того, консульско-правовым департаментом МИД и консульскими учреждениями за первое полугодие были оформлены 16 805 сертификатов на возвращение в Узбекистан, выданы 3 117 биометрических паспортов, выполнено 6 371 действие по линии ЗАГС, нотариата и легализации, приняты 7 844 заявления по вопросам гражданства (прием, выход, утрата и непринадлежность).

«Наибольшее количество консульских действий осуществлено посольствами Узбекистана в Туркменистане – 21 870, Таджикистане – 16 567, Российской Федерации – 14 421, Казахстане – 14 083 и КНР – 10 882", - отметили в пресс-службе МИД.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что в целях создания благоприятных условий для въезда иностранных граждан в республику, с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

Кроме того, с 10 февраля 2018 года для граждан 39 стран введен упрощенный порядок оформления туристических виз.

Отметим, что с момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступило 1 555 заявок от граждан более 40 стран.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 265, США – 216, Великобритании – 176 и Индии – 154.

При этом правительство Узбекистана выдало 1 095 виз, а 460 заявок находятся на рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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