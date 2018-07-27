Посол о причинах задержки открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Египтом

27 июля 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что между Азербайджаном и Египтом есть договоренность об открытии прямых авиарейсов, этот процесс по некоторым причинам затягивается.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим.

Так, по словам посла, авиакомпании считают, что они могут столкнуться с большими финансовыми потерями в результате открытия прямых рейсов, что приводит к затягиванию этого процесса.

Кроме того, дипломат отметил, что нужно продвигать отношения между двумя странами в сфере туризма и увеличить турпоток и тем самым создать почву для открытия прямых рейсов.

«Между двумя странами должен быть большой туристический поток. Кроме того, товарооборот между Азербайджаном и Египтом тоже не на высоком уровне из-за отсутствия прямого авиасообщения», - сказал Ахмед Ибрагим.

Далее посол сказал, что в ближайшем будущем ожидаются взаимные визиты между двумя странами на высоком уровне. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к этим визитам.

«Отношения между Азербайджаном и Египтом находятся на высоком уровне. На меня возложена большая ответственность в деле еще большего укрепления двусторонних связей», - сказал Ахмед Ибрагим.

Дипломат отметил, что отношения между Азербайджаном и Египтом развиваются на основе соглашений, подписанных в ходе заседания межгосударственной комиссии, состоявшегося в Каире в феврале этого года.

По словам посла, за пять месяцев его пребывания в Азербайджане политические отношения между двумя странами достигли хорошего уровня.

«В настоявшее время ведется работа по расширению торговых отношений между Азербайджаном и Египтом», - сказал он.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Египтом в 2017 году составил 8,05 миллиона долларов, из которых 1,48 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в эту страну.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс Баку-Шарм-эль-Шейх-Баку, тем самым создав условия для увеличения турпотока из Азербайджана. Однако позже авиакомпания приняла решение временно приостановить осуществление авиарейса из этого курортного города в Баку, объяснив свое решение недостаточной заполняемостью рейса.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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