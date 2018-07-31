Проезд на высокоскоростных поездах в Узбекистане подорожает на треть

БАКУ /Trend/ - Стоимость проезда в высокоскоростных поездах Afrosiyob в Узбекистане будет повышена на 35 процентов, сообщили во вторник узбекистанские СМИ.

Соответствующее решение принято «Узбекскими железными дорогами». Новые цены вступят в силу с 15 августа 2018 года.

Цены были повышены после четырехмесячного анализа и исследований, проведенных совместно с министерством финансов.

«Есть поезда «Шарк» и «Насаф», которые курсируют в Бухару и Карши соответственно. Afrosiyob также курсирует в Бухару и Карши. Нужно учесть комфортабельность поездов Afrosiyob, сумму, за которую они были приобретены, а также тот факт, что до сегодняшнего дня специалисты из Испании проводят техобслуживание. Это большие расходы», – пояснили в компании.

В маркетинговой службе «Узбекских железных дорог» отметили, что в последний раз цены на билеты компания повышала в 2014 году.

Высокоскоростная железная дорога Узбекистана протяжённостью более 780 километров соединяет крупнейшие города Узбекистана – Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Навои.

Дорога проходит через семь областей: Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую и Бухарскую. Запущенную 8 октября 2011 года линию обслуживает электропоезд Afrosiyob, курсирующий семь дней в неделю. Это вторая в СНГ железнодорожная линия, на которой эксплуатируются высокоскоростные поезда (после линии Москва – Санкт-Петербург с электропоездами "Сапсан" в России).

В данный момент на линии курсируют четыре скоростных поезда.

Afrosiyob – это фирменный высокоскоростной электропоезд, разработанный и созданный испанской компанией Patentes Talgo S.L. Поезд назван в честь царя древнего городища Афрасиаб, расположенного на северной окраине современного Самарканда.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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