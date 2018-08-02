Количество авиарейсов из России в Узбекистан продолжает расти

БАКУ /Trend/ - С августа 2018 года российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов по рейсу Москва-Ташкент-Москва, говорится в сообщении российской компании.
Согласно информации, авиакомпания будет выполнять два дополнительных рейса по понедельникам и субботам.
Рейс SU 1872 по направлению Москва-Ташкент будет вылетать из Шереметьево в 07:55 (по местному времени) и прибывать в Ташкент в 14:05. Обратный рейс будет вылетать в 15:35 и прилетать в Шереметьево в 18:30 по понедельникам и в 18:15 по субботам.
В действующем расписании, помимо регулярных ежедневных полетов, авиакомпания совершает дополнительные рейсы по четвергам. Таким образом, в наиболее востребованные дни недели частота полетов в крупнейший мегаполис Центральной Азии увеличивается до двух рейсов в день.
Дополнительные рейсы будут выполняться на вместительных воздушных судах семейства Boeing 737 в рамках летнего сезона полетов 2018.
Также стало известно, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с первого августа возобновляет регулярный рейс Москва (Домодедово) – Карши (Узбекистан).
С 18 июля «Уральские авиалинии» запустили новый регулярный рейс Сочи-Ташкент.
(Автор: Фикрет Долуханов)
Твиттер: @FDolukhanov
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