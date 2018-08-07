Обнародованы сроки открытия крупнейшего курорта в Черногории за счёт азербайджанских инвестиций (Эксклюзив)

7 августа 2018 07:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие курорта Portonovi в Черногории будет реализовано в несколько этапов, начиная с 2019 года, сказали Trend в азербайджанской компании Azmont Investments, которая является разработчиком проекта.

"Строительство курорта Portonovi началось в 2012 году. Курорт Portonovi, стоимость строительства которого составляет 700 миллионов евро, охватывает территорию в 26 гектаров. Этот многоцелевой проект реализуется поэтапно", - сказали в компании.

В Azmont отметили, что строительные работы идут очень хорошо; строительство жилого комплекса в рамках этого проекта находится на завершающем этапе.

Кроме того, как сообщили в компании, структурные работы на территории отеля One&Only идут полным ходом, в то время как строительство отеля Mock-up уже завершено.

"Открытие курорта Portonovi в Черногории будет реализовано в несколько этапов, начиная с 2019 года. Работы по строительству поселка Portonovi Village завершаются, как и планировалось. Portonovi Village будет представлен общественности вместе с Marina Residences", - сказали в Azmont.

Отметим, что Portonovi считается одним из крупнейших проектов, реализуемых на территории Черногории. Общая площадь проекта охватывает 26 гектаров, на которых будут находиться отели, рестораны, элитные виллы, дома, резиденции, спа-центры, бутики, яхт-клуб и другие объекты.

Для финансирования проекта азербайджанскими инвесторами был основан Nova Banka AD Podgorica.

Материнской компанией Azmont Investments является Azerbaijan Global Investments (AGI), в состав акционеров которой входят PASHA Development и Synergy Group.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: : @Lyaman_Zeyn

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