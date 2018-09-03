В июле 2018 года Турцию посетили свыше 150 тысяч туристов из стран Центральной Азии

3 сентября 2018 19:14 (UTC+04:00)

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