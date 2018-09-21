"Узбекские авиалинии" и Korean Air расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 19 сентября, в рамках встреч с представителями зарубежных компаний и организаций, прибывших для участия в международной конференции по транспортным коридорам, состоялись переговоры генерального директора национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии» Бахтиёра Хакимова с вице-президентом компании «Korean Air» Нохом Сам Сугом, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу НАК.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим развитием сотрудничества между НАК и "Korean Air". В частности были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок. Также руководители авиакомпаний рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в целом и выразили намерения по консолидации взаимных усилий по дальнейшему развитию и укреплению международных авиаперевозок между двумя странами.

История сотрудничества НАК «Узбекистон хаво йуллари» и «Korean Air» насчитывает много лет, на протяжении которых компании работали с целью расширения практического партнерства в освоении новых рынков, развития инфраструктуры логистики Узбекистана, обмена опытом в управлении гражданской авиацией и подготовке кадров. Совместно с корейскими партнерами реализован ряд проектов, в том числе по созданию на базе аэропорта «Навои» Международного интермодального центра логистики, который сегодня является одним из самых высокотехнологических грузовых комплексов в регионе и призван стать лидирующим узлом, связующим Европу с Азией.

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