"Узбекские авиалинии" и Korean Air расширяют сотрудничество

21 сентября 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 19 сентября, в рамках встреч с представителями зарубежных компаний и организаций, прибывших для участия в международной конференции по транспортным коридорам, состоялись переговоры генерального директора национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии» Бахтиёра Хакимова с вице-президентом компании «Korean Air» Нохом Сам Сугом, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу НАК.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим развитием сотрудничества между НАК и "Korean Air". В частности были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок. Также руководители авиакомпаний рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в целом и выразили намерения по консолидации взаимных усилий по дальнейшему развитию и укреплению международных авиаперевозок между двумя странами.

История сотрудничества НАК «Узбекистон хаво йуллари» и «Korean Air» насчитывает много лет, на протяжении которых компании работали с целью расширения практического партнерства в освоении новых рынков, развития инфраструктуры логистики Узбекистана, обмена опытом в управлении гражданской авиацией и подготовке кадров. Совместно с корейскими партнерами реализован ряд проектов, в том числе по созданию на базе аэропорта «Навои» Международного интермодального центра логистики, который сегодня является одним из самых высокотехнологических грузовых комплексов в регионе и призван стать лидирующим узлом, связующим Европу с Азией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
ЕБРР поможет Узбекистану продать госдолю в Coca Cola Uzbekistan
Бизнес 09:31
Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 09:19
Таро Коно обсудил с Помпео КНДР и межкорейский саммит
США 06:40
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на оказание услуг перевода
Тендеры 20 сентября 17:53
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на разработку ПО
Тендеры 20 сентября 17:47
Лента новостей
В Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного Нила
Европа 10:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября
Бизнес 10:09
Президент Ильхам Алиев принимает участие в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана
Политика 10:06
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 10:04
В Азербайджане свыше 100 человек пострадали от укусов змей, скорпионов и пауков
Общество 10:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)
Культура 09:47
Израиль передал России данные о крушении Ил-20‍
Израиль 09:41