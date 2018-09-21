Открываются чартерные рейсы из Баку в Шарм эль-Шейх

БАКУ /Trend/ - В зимний сезон 2018-2019 годов откроются чартерные рейсы из Баку в Шарм эль-Шейх (Египет), говорится в сообщении Государственного агентства по туризму, распространенном в пятницу.

Это будет второй рейс, регулярно реализуемый азербайджанской стороной. Первый рейс был организован в Черногорию.

Рейсы будут реализовываться раз в неделю по четвергам с 8 ноября по 4 апреля.

Осуществлять их будут компании "Paşa Holidays" и «Азербайджан хава йоллары» (AZAL).

Открытие прямых рейсов между двумя странами даст импульс расширению туристического обмена и укреплению туристических связей, создаст почву для развития бизнес-связей.

Отметим, что международный аэропорт Шарм эль-Шейха ("Sharm el-Sheikh International Airport") выдает туристам визы на месте.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Египтом в 2017 году составил 8,05 миллиона долларов, из которых 1,48 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в эту страну.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс Баку-Шарм-эль-Шейх-Баку, тем самым, создав условия для увеличения турпотока из Азербайджана. Однако позже авиакомпания приняла решение временно приостановить осуществление авиарейса из этого курортного города в Баку, объяснив свое решение недостаточной заполняемостью рейса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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