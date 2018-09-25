Узбекистан и Куба намерены развивать сотрудничество в турсекторе

25 сентября 2018 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 сентября 2018 года принял заместителя Министра иностранных дел Кубы Ану Тереситу Гонсалез Фрагу, передаёт "UzDaily.uz".

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана, делегация Кубы прибыла в Ташкент с рабочим визитом.

Во время встречи дипломаты обсудили состояние двусторонних связей. Стороны отметили заинтересованность в углублении узбекско-кубинского диалога в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Как подчеркивалось, несмотря на географическую отдаленность, Узбекистан и Куба готовы развивать экономические связи, используя существующий у обеих сторон достаточно высокий потенциал и реальные возможности.
На встрече также состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения на взаимовыгодной основе туристических, культурно-гуманитарных обменов.

В этот же день в МИД состоялся первый раунд межмидовских политических консультаций. В переговорах принял участие Посол Кубы Альфредо Ньевес Портуандо.

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