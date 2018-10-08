Travellers Archive: Азербайджан удивляет на каждом шагу

8 октября 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может быть не совсем обычным туристическим направлением, но эта страна может удивлять на каждом шагу - как с человеческой, так с культурной и географической точек зрения. Об этом пишет германский туристический интернет-журнал Travellers Archive.

Travellers Archive опубликовала подробную статью-путеводитель по республике. В статье, в частности, рассказывается о языке, обычаях и традициях Азербайджана, местном климате, и национальной азербайджанской кухне.

“Азербайджан до сих пор ищет свое место между Европой и Азией, и это именно та причина, по которой страну стоит посетить”, - отмечает издание.

Издание подчеркивает, что Азербайджан является страной с низким уровнем преступности, и в республике царит толерантость, религиозная терпимость. Особое внимание в статье уделяется мультикультурализму и религиозной терпимости. Так, отмечается, что мусульмане в Азербайджане мирно сосуществуют с христианами и евреями. А синагога, построенная в Азербайджане в 2003 году, является единственной новопостроенной синагогой в стране с преимущественно мусульманским населением.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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