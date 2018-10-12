Узбекистан привлечёт израильских туристов по примеру Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма посетил посол Израиля в Узбекистане Эдди Шапира, а также посол туризма Узбекистана в Израиле Хай Давидов с целью обсуждения продвижения туристического потенциала страны, передаёт "Подробно.uz".

10 октября на встрече стороны обсудили возможности по увеличению туристического потока, а также планируемых мероприятиях на 2019 год. Израильская сторона подробно ознакомила о деятельности, которая осуществлялась по увеличению турпотока из Израиля, в том числе представили успешные кейсы по увеличению турпотока в Азербайджан и Грузию.

Отдельно Хай Давидов предложил снять короткие видеоролики и художественный фильм об Узбекистане при совместной работе узбекских и израильских кинематографистов. Планируется также несколько выездных мероприятий в различные города Израиля, чтобы популяризовать туризм в Узбекистане.

Напомним, что Хай Давидов, выходец из Узбекистана, назначен первым Послом туризма Узбекистана в Израиле. Так же является основателем бухарского театра «Ханда-Ханда» («Смех-Смех») в Израиле.

Отметим, что в 2017 году за первые 9 месяцев Узбекистан посетили 2995 туристов из Израиля, в 2018 году цифра за аналогичный период составила 7586. Это обусловлено открытием безвизового режима для граждан Израиля сроком до 30 дней с 10 февраля 2018 года.

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