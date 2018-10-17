Каждый пятый приехавший в Азербайджан турист был из стран Персидского залива

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года в Азербайджан прибыло 2208,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду.

31,2 процента приехавших в Азербайджан - граждане России, 19,8 процента – Грузии, 10 процентов – Турции, 9,2 процента - Ирана, 3,3 процента – ОАЭ, три процента - Саудовской Аравии, 2,7 процента – Ирака, два процента – Украины, 1,5 процентов – Израиля, 17,2 процента – других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

65,3 процента приехавших - мужчины, 34,7 процента – женщины.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число граждан Бахрейна выросло в 2,2 раза, Саудовской Аравии – в 2,1 раза, Кувейта – в два раза, Катара - в 1,7 раза, Ирака - на 14,4 процента, Омана – на 7,6 процента.

Число приехавших из Ирана и ОАЭ туристов сократилось на 32,7 и 6,7 процента соответственно.

Всего из стран Персидского залива приехало 467,8 тысячи человек, то есть практически каждый пятый был гражданином этих стран.

За указанный период число туристов из стран ЕС выросло на 8,9 процента, составив 88,9 тысячи человек, из государств СНГ – на 4,7 процента, достигнув 813,7 тысячи человек.

56,1 процента иностранцев и лиц без гражданства приехали в Азербайджан на поезде и автомобиле, 42,9 процента – воздушным, один процент – морским транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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