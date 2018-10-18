"Узбекские авиалинии" возобновляют рейс из Намангана в Санкт-Петербург

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" со 2 ноября 2018 года возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Наманган – Санкт-Петербург, передаёт "Подробно.uz".

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757 с частотой 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс HY-643 будет вылетать из Намангана в 09:45 и прибывать в Санкт-Петербург в 13:25.

Обратный рейс HY-644 будет вылетать из Санкт-Петербурга в 14:55 и прибывать в Наманган в 22:00.

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