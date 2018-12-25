Международный аэропорт Гейдар Алиев и Вильнюсский аэропорт могут наладить транзитные пассажироперевозки – минтранспорта (Эксклюзив)

25 декабря 2018 07:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев (Азербайджан) и Международный Вильнюсский аэропорт (Литва) могут наладить транзитные пассажироперевозки, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Транзитные пассажироперевозки через Международный аэропорт Гейдар Алиев из Международного Вильнюсского аэропорта могут быть осуществлены в такие аэропорты, как Международный аэропорт Бахрейна, Международный аэропорт Бангкока, Международный аэропорт Шоуду в Пекине, Международный аэропорт Дубай и Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова. Эти пункты назначения напрямую не обслуживаются из Вильнюсского международного аэропорта и имеют значительный пассажиропоток ", - сказали в министерстве.

Что касается статистики пассажиропотока в прошлом году, то в ведомстве сказали, что между Литвой и Азербайджаном совершили путешествия около 5 510 пассажиров в основном по маршруту Международный Вильнюсский аэропорт - Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В министерстве транспорта и коммуникаций Литвы также прокомментировали вопрос о возможности налаживания прямых авиарейсов между Азербайджаном и Литвой.

"На сегодняшний день представители аэропортов Литвы еще не инициировали переговоры с "Азербайджанскими авиалиниями" из-за того, что пассажиропоток очень низок, чтобы начать переговоры о прямых авиарейсах", - сказали в министерстве.

Отметим, что Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2018 года бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Международный Вильнюсский аэропорт является вторым по загруженности аэропортом в Прибалтике.

Аэропорт является узловым для литовской чартерной авиакомпании Small Planet Airlines, лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также для авиакомпании airBaltic.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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