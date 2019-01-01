В Азербайджане разрабатывается концепция привлечения внешних инвестиций в туризм (Эксклюзив)

1 января 2019 08:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму работает над разработкой документа по привлечению внешних инвестиций в туристический сектор Азербайджана.

Об этом сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

По словам руководителя отдела, планируется завершить разработку документа к концу текущего года.

"Документ представляет собой концепцию привлечения инвестиций в агротуризм. Это направление туризма считается перспективным и прибыльным. В ближайшие годы мы планируем популяризировать этот вид туризма в Азербайджане за счет привлечения иностранных туристов. Посетив села в регионах страны, туристы будут вести сельский образ жизни, знакомиться с местными обычаями, и даже участвовать в сельском труде", - пояснил Гулузаде.

Руководитель отдела отметил, что это направление туризма успешно практикуется в странах Европы, особенно в Италии.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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