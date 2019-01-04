Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии

4 января 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил новый маршрут Богота-Стамбул-Баку-Тбилиси с целью увеличения турпотока из Колумбии, сообщил Trend временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Колумбии Гамид Зейналов.

"Были проведены встречи с крупными колумбийскими туристическими компаниями, и им была предоставлена информация про зимний и летний туризм в Азербайджане. В основном туристы прибывают в Азербайджан из трех больших городов Колумбии - Медельина, Картахены и столицы - Боготы. В январе 2019 года запланированы встречи с туристическими компаниями Колумбии, которые работают во всех городах страны. Для увеличения турпотока из Колумбии мы предложили маршрут Стамбул-Баку-Тбилиси. Но здесь предусматривается привлечь туристов не только в Баку, но и в другие регионы Азербайджана", - сказал Зейналов.

Дипломат отметил, что в целом в текущем году поток туристов из Колумбии в Азербайджан вырос, по сравнению с показателями последних трех-пяти лет.

"Этому способствовало открытие прямого авиарейса Turkish Airlines из Стамбула в Боготу. Количество колумбийских туристов посещающих Турцию весьма возросло. С учетом значительного расстояния, колумбийцы посещают Турцию, а оттуда отправляются в другие страны Евразии", - сказал Зейналов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция не забудет братского отношения Азербайджана к турецким солдатам на острове Наргин - Хулуси Акар
Политика 13:50
Salyan Oil назвала объемы добычи нефти на суше Азербайджана в 2018 году
Энергетика 12:45
Назначен зампредседателя правления Azergold
Бизнес 12:40
Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились
Финансы 09:35
НПЗ Star принесет чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана - SOCAR
Энергетика 07:00
В Азербайджане выросло число обращений по подозрительным финансовым операциям
Бизнес 3 января 20:46
Лента новостей
В Турции почти на 40% сократилось количество транспортных средств
Бизнес 14:01
Болсонару: Только израильтяне могут решать, где находится их столица
Израиль 14:01
Турция не забудет братского отношения Азербайджана к турецким солдатам на острове Наргин - Хулуси Акар
Политика 13:50
Экспорт алюминия "Русалом" в 2018 году снизился на 1,6%
Россия 13:44
В США трех экс-банкиров Credit Suisse обвинили в мошенничестве на $2 млрд
США 13:41
Узбекская компания объявила тендер на капремонт скважин
Тендеры 13:41
МИД КНР: Китай всегда обеспечивает права и безопасность иностранцев на своей территории
Китай 13:38
В Варшаве Туска назвали представителем Германии, а не Польши
Европа 13:37
Завтра в Азербайджане будет до 15 градусов тепла
Общество 13:31