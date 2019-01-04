Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил новый маршрут Богота-Стамбул-Баку-Тбилиси с целью увеличения турпотока из Колумбии, сообщил Trend временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Колумбии Гамид Зейналов.

"Были проведены встречи с крупными колумбийскими туристическими компаниями, и им была предоставлена информация про зимний и летний туризм в Азербайджане. В основном туристы прибывают в Азербайджан из трех больших городов Колумбии - Медельина, Картахены и столицы - Боготы. В январе 2019 года запланированы встречи с туристическими компаниями Колумбии, которые работают во всех городах страны. Для увеличения турпотока из Колумбии мы предложили маршрут Стамбул-Баку-Тбилиси. Но здесь предусматривается привлечь туристов не только в Баку, но и в другие регионы Азербайджана", - сказал Зейналов.

Дипломат отметил, что в целом в текущем году поток туристов из Колумбии в Азербайджан вырос, по сравнению с показателями последних трех-пяти лет.

"Этому способствовало открытие прямого авиарейса Turkish Airlines из Стамбула в Боготу. Количество колумбийских туристов посещающих Турцию весьма возросло. С учетом значительного расстояния, колумбийцы посещают Турцию, а оттуда отправляются в другие страны Евразии", - сказал Зейналов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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