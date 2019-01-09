В Азербайджане присвоение звезд отелям будет осуществляться по европейским стандартам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процесс получения звезд отелями является добровольным, и на данный момент на повестке дня не стоит вопрос обязательного порядка их присвоения.

Об этом в среду сказал Trend руководителя отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По словам руководителя отдела, не смотря на то, что процесс классификации отелей является добровольным, наличие звезд станет требованием времени.

«В отелях без звезд будет меньше клиентов. Турист при заказе номера в отеле обращает внимание на наличие звезд у отеля», - сказал Гулузаде.

Руководитель отдела отметил, что в Азербайджане сегодня не существует механизмов, обуславливающих присвоение звезд отелям. Поэтому и была создана Ассоциация отелей Азербайджана, и данный процесс будет осуществляться этой структурой.

Гулузаде отметил, что Государственное агентство по туризму не будет принимать участие в процессе классификации отелей. Госагентство будет лишь оказывать свою поддержку.

«Мы хотим, чтобы эта система осуществлялась общественной структурой. Ассоциация отелей Азербайджана станет членом Европейской ассоциации отелей», - сказал Гулузаде.

По его словам, классификация будет вестись европейскими специалистами, процесс будет полностью прозрачным.

Напомним, что ранее генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам сказала, что в сентябре-декабре 2019 года для отелей в Азербайджане будет применена новая национальная система классификации «звезд», а в декабре отелям будут присвоены «звезды».

По словам генерального исполнительного директора, в мае 2019 года будет создана комиссия по системе классификации отелей, а в июне-августе для отелей будут организованы тренинги по классификации «звезд».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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