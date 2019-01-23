Число посетивших Азербайджан индийских туристов выросло в несколько раз

23 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году число индийских туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 175 процентов, составив 40 тысяч человек. Об этом в интервью индийскому информационному агентству "Times of India" сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что в последнее время индийские туристы все больше проявляют интерес к Азербайджану.

Зенгстшмидт сказал, что Индия - одна из первых шести стран, где открылось официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.

Генеральный исполнительный директор Бюро добавил, что были изучены индийский рынок и интересы потенциальных туристов, есть предложения по проведению различных празднеств, свадеб и других корпоративных и групповых мероприятий, а также идет работа над документом, определяющим правила по поддержке съемок индийского кино в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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