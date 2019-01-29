Eurotourism Travel Agency приняла участие в крупнейшей туристической выставке в Индии (ФОТО)

29 января 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 16 января 2019 года в India Expo Centre прошла крупнейшая выставка «SATTE», посвященная туризму и путешествиям, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Eurotourism Travel Agency.

26-ое по счету мероприятие продлилось три дня и вызвало отличный отклик от лидеров рынка. На выставке присутствовали более 1000 участников и 50 представителей из 90 городов по всей Индии.

На этой крупнейшей выставке приняла участие компания Eurotourism Travel Agency.

Eurotourism Travel Agency выделялся на фоне всех других компаний большим опытом работы в сфере туризма. Многие индийские компании были приятно удивлены, что компания работает с 1995 года.

Представителем компании было проведено около 80 встреч с представителями рынка индийского туризма, и около десяти встреч с представителями других стран. Также была проведена встреча с главой Индийской ассоциации туризма.

Азербайджан вызвал большой интерес на индийском рынке, в результате было получено около 200 новых контактов.

На протяжении многих лет SATTE как отраслевая платформа зарекомендовала себя в индустрии путешествий и туризма. Это позволило индийским и международным участникам и покупателям подключиться, начать новые партнерские отношения и укрепить бизнес, предлагая уникальные возможности.

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