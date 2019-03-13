Узбекистан наладит связи с партнерами из Азербайджана в сфере туризма

БАКУ/Trend/ - Узбекистан наладит кооперационные связи с партнерами из Азербайджана в сфере туризма.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Фейзиев на совместном мероприятии, организованном посольством Узбекистана в Баку и азербайджанским туристическим агентством My Travel.

Целью мероприятия была демонстрация осуществляемых в Узбекистане масштабных реформ в сфере туризма, предоставление информации о богатой истории и самобытной культуре страны, а также о возможностях для туристов.

Последние два года в Узбекистане проводятся большие реформы, которые затрагивают практически все сферы жизни общества. Область туризма и все относящиеся к этой сфере направления, признаны государством в качестве важнейшего приоритета, которому придан статус стратегического сектора экономики. В рамках реализации имеющегося потенциала только за два минувших года было подписано 55 нормативно-правовых документов, регулирующих сферу туризма.

Этими документами определены приоритетные задачи по решению накопившихся в отрасли проблем, повышению туристического потенциала, включая продвижение паломнического туризма, а также предоставлению множества льгот и преференций для участников рынка.

Революционным шагом стали решения, связанные с установлением безвизового режима для граждан большинства стран мира, упрощением порядка выдачи, а также внедрением электронных виз. Так, с 2018 года граждане 64 государств могут посетить Узбекистан без виз, для граждан 101 государства, прибывающих транзитом, разрешен безвизовый въезд и временное пребывание, граждане 127 государств имеют возможность получить е-визы, срок рассмотрения которых два рабочих дня.

Узбекистан расположен в «сердце» Центральной Азии и обладает колоссальными возможностями в сфере туризма. В Узбекистане расположено 7,3 тысячи объектов культурного наследия, что составляет свыше 90 процентов всех имеющихся в регионе исторических памятников (более четырех тысяч археологических и двух тысяч архитектурных объектов). Более 500 из них включено в туристические маршруты. В числе главных жемчужин следует назвать памятники в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе.

Осуществление большого количества мероприятий способствовало резкому росту привлекательности Узбекистана для туристов. Если в 2017 году в Узбекистан въехало 2,6 миллиона туристов, то в 2018 году их общее количество выросло до 5,3 миллиона человек (рост на 99 процентов). К 2025 году ожидается, что число туристов увеличится до 9 миллионов.

Огромное количество туристических агентств и журналов мирового уровня высоко оценивают развития туризма в Узбекистане. В их числе такие гиганты как Travel+Leisure, National Geographic, Gallup, Solo Travel Safety Report, Lonely Planet.

В немалой степени развитию туризма в Узбекистане будет способствовать налаживание кооперационных связей с партнерами из Азербайджана. Первым шагом в этом направлении должно стать установление сотрудничества Посольства с компанией «My Travel», с которой сегодня был подписан план работы на 2019 год.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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