Рост туристического потока в Азербайджан говорит о развитии этой сферы – премьер

БАКУ /Trend/ - Рост туристического потока в Азербайджан говорит о развитии сферы туризма, сказал премьер-министр Новруз Мамедов, выступая в Милли Меджлисе (парламенте) с отчетом по итогам работы Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Trend.

Мамедов напомнил, что в прошлом году в Азербайджане было уделено большое внимание развитию здравоохранения, усилению материально-технической базы медицинских учреждений, обеспечению их современным оборудованием, в 47 медучреждениях были проведены ремонтно-строительные работы.

Премьер-министр отметил и развитие туристической сферы: «Число туристов, приехавших в Азербайджан в прошлом году, достигло 2,8 миллиона человек, что говорит о развитии этой сферы».

Он добавил, что в прошлом году азербайджанские спортсмены достигли больших успехов: « В минувшем году в стране было проведено 58 международных соревнований. Наши спортсмены участвовали в 236 международных турнирах, завоевав 753 медали, среди которых 263 - золотые медали».

Мамедов подчеркнул, что будут проведены работы по улучшению бизнес-среды: «В отчете "Doing Business" Азербайджан поднялся на 32 ступени, заняв лидирующую позицию среди стран СНГ».

Премьер-министр Азербайджана сказал, что в прошлом году на дорожную инфраструктуру было направлено 1,7 миллиарда манатов: « В прошлом году было капитально отремонтировано и построено 2000 километров дорог. Уже построено 14 километров железной дороги Ляки-Габала».

Новруз Мамедов добавил, что в прошлом году Азербайджан также приобрел два самолета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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