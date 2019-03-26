Названы самые необычные места размещения туристов

Туристы все чаще выбирают необычные объекты размещения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Booking.com.

Исследовательская компания по заказу сервиса бронирования опросила 21 500 пользователей из разных стран, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев побывали в поездке или планируют ее совершить в течение ближайшего года. Специалисты спрашивали, какие нестандартные варианты размещения туристы предпочитают. После этого был составлен список типов жилья, пользующихся наибольшей популярностью у путешественников.

Люкс-шатер

В последнее время растет популярность "глэмпинга", это гламурный кемпинг – проживание на природе, но с высоким уровнем комфорта и сервиса, отмечают эксперты.

Это подтверждает недавнее исследование сервиса: 31% путешественников по всему миру признались, что хотели бы остановиться в таком месте.

Вилла или дом

Еще почти треть путешественников в этом году планирует арендовать на время отпуска отдельный дом или виллу. Этот тип размещения становится все популярнее, отметили аналитики сервиса.

Шале

Деревянные домики обычно встречаются на горнолыжных курортах. Этот тип размещения также является одним из самых востребованных – 16% путешественников по всему миру сказали, что хотели бы остановиться в шале.

Капсульные отели

Для путешественников со скромным бюджетом существует интересный вариант размещения – капсульный отель. Миниатюрные "комнатки" такого отеля расположены друг над другом в несколько рядов. На второй ярус можно забраться по специальной маленькой лестнице.

Миниатюрные дома на природе

Любой отдельно стоящий объект размещения площадью меньше 47 квадратных метров считается миниатюрным домом.

Именно такой вид размещения выбирают люди, стремящиеся выбирающие минимализм и единение с природой.

Риад

Отправляясь в Марокко, некоторые туристы бронируют проживание в риаде - традиционном марокканском доме или дворце с внутренним двором.

Поскольку название "риад" происходит от арабского слова "сад", эти варианты жилья поражают не только своей архитектурой и роскошью, но и большим количеством различных растений.

Ботели

Жилье на воде — гостиница или комфортабельная квартира на лодке, пришвартованной к берегу, - это, как правило, уникальное предложение. Частый бонус такого размещения - необычный вид на город.

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