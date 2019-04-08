Туристы из России имеют важное значение для Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Туристы из России занимают важное место среди иностранных туристов, посещающих Турцию, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Москве в ходе заседания комитета сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция и Россия также имеют огромный потенциал для увеличения товарооборота.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Россией составил 26 миллиардов долларов.

По словам Эрдогана, в этом году ожидается строительство сухопутного участка газопровода «Турецкий поток».

Отметим, что в феврале 2019 года Турцию посетили 87,7 тысячи туристов из России, что на 33,2 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Доля граждан России в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 5,25 процента.

По итогам двух месяцев 2019 года (январь-февраль) Турцию посетили 179,4 тысячи туристов из России, что на 33,7 процента больше по сравнению с итогами аналогичного периода 2018 года.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Россию. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным состоялось обсуждение ряда экономических и политических вопросов.

Также отметим, что общий товарооборот Турции в марте 2019 года составил 34,5 миллиарда долларов, турецкий импорт из России в марте 2019 года сократился на 5,76 процента по сравнению с мартом 2018 года, и составил 2,069 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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