Азербайджан и Россия могут реализовать совместный проект в сфере туризма

9 апреля 2019 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит переговоры с российскими партнерами по поводу реализации совместных туристических проектов в обозримом будущем, сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью Агентства Кенан Гулузаде.

По словам главы отдела, в настоящее время рассматриваются возможные варианты по созданию совместных пилотных проектов в направлении Северного Кавказа.

"У наших стран есть достаточно большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма, очень много точек соприкосновения, в том числе по обмену туристами. В процессе активных переговоров с российскими партнерами также идут обсуждения, связанные с облегченным прохождением пограничных процедур для участников пакетных туров", - сказал Гулузаде.

Глава отдела отметил, что реализация совместного проекта может начаться в ближайшие месяцы текущего года.

"Примерно в мае, или в начале июня мы объявим о наших планах, связанных с реализацией новых совместных проектов, и сообщим общественности о конкретных достижениях в этом направлении", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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