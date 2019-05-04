Отдых со вкусом и незабываемые впечатления: в Баку прошла презентация отеля TITANIC MARDAN PALACE (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В Баку состоялась торжественная презентация отеля TITANIC MARDAN PALACE, расположенного на берегу Турецкой ривьеры, сообщает Trend.

Данный отель является одним из самых роскошных курортов по системе "все включено" на Средиземноморье.

В мероприятии приняли участие ведущие представители туристической индустрии Азербайджана.

Поприветствовав гостей, директор Бакинского офиса SUMMER TOUR, начальник отдела зарубежного туризма Silk Way Travel Айхан Аллазлы в своем выступлении подчеркнул, что TITANIC MARDAN PALACE предлагает своим гостям полный спектр услуг, отвечающих высоким мировым стандартам и требованиям.

Подробную информацию об отеле представил заведующий департаментом по продажам Titanic Hotels Эмрах Серин.

Эмрах Серин подчеркнул, что Mardan Palace был построен в 2009 году, его площадь составляет 18 гектаров, и это самый крупный гостиничный проект в Турции с общим объемом инвестиций более миллиарда долларов. В его отделке использованы дорогие материалы - позолота, хрусталь и итальянский мрамор. На официальной церемонии открытия в 2009 году присутствовали всемирно известные звезды - Шэрон Стоун, Ричард Гир, Мэрайя Кэри, Моника Беллуччи, Пэрис Хилтон и другие.

Было отмечено, что после того как Mardan Palace перешел под управление Titanic Hotels, были осуществлены его реорганизация и устранение недостатков.

В видеопрезентации была показана проведенная работа по преобразованию интерьера, изменению дизайна как самих номеров, так и холла, ресторанов и т.д.

Дизайн TITANIC MARDAN PALACE сочетает в себе историческое обаяние, современный комфорт и потрясающие панорамные виды. Отель был спроектирован известными международными дизайнерами интерьеров.

Все 543 номера и апартаменты были спроектированы и обставлены в соответствии с самыми роскошными стандартами, и каждый из них имеет потрясающий вид на природу и роскошную архитектуру.

Эмрах Серин рассказал о работе многочисленных ресторанов и баров в TITANIC MARDAN PALACE, которые предлагают посетителям блюда мировой кухни на любой вкус, а также широкий выбор напитков. В отеле также действует ресторан, который работает 24 часа в сутки.

В TITANIC MARDAN PALACE предусмотрено множество услуг для развлечения и отдыха детей и взрослых – это бассейны, аквапарк, тщательно структурированные спортивные программы, косметические процедуры, увлекательные мероприятия, шоу-программы и другие развлечения. Все это обеспечивает каждому гостю TITANIC MARDAN PALACE, вне зависимости от возраста, лучшие впечатления, максимальный комфорт и уникальный отдых. В TITANIC MARDAN PALACE работает первоклассный персонал, прекрасно выполняющий свою работу.

Ярким моментом отдыха станут и концертные программы с участием звёзд российской и зарубежной эстрады. Из ближайших концертов – выступление 5 мая известного певца и композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), 9 мая - известной певицы Лары Фабиан.

После презентации заведующий департаментом по продажам Titanic Hotels Эмрах Серин пообщался с представителями отечественных туристических компаний, заверив их, что концепция отеля исключительная. Великолепная инфраструктура, прекрасная кухня, внимательный персонал, многочисленные развлечения сделают отдых гостей отеля незабываемым.

"TITANIC MARDAN PALACE открыл свои двери, и мы говорим "Добро пожаловать!" каждому гостю!" - подчеркнул Серин.

Отметим, что в TITANIC MARDAN PALACE есть все, чтобы провести свой отдых со вкусом и получить незабываемые впечатления.

(Автор: Джани Бабаева)

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