Необходимо создать механизмы страхования азербайджанских туркомпаний - агентство

БАКУ /Trend/ - Не секрет, что в деятельности азербайджанских туристических компаний встречаются недостатки, в связи с чем должны быть созданы механизмы контроля. Государственное агентство по туризму подготовило соответствующие предложения по внесению поправок в действующее законодательство. Об этом сказал председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Trend.

По словам главы Агентства, сегодня в Азербайджане функционирует более 2000 туркомпаний. После того, как в 2015 году было отменено лицензирование туристической деятельности, контроль над деятельностью местных туркомпаний несколько усложнился.

Нагиев считает, что в первую очередь, необходимо создать механизмы страхования деятельности туркомпаний: «Работа туристических компаний должна отвечать определенным критериям, и международный опыт показывает, что одним из них и является создание механизмов страхования. У страховой компании должны быть определенны средства, чтобы она могла покрывать возможные риски, и государство не брало бы их на себя. Это очень важный вопрос. Например, у всех работающих на китайском рынке туркомпаний, требуют обеспечить гражданское страхование, и работать на китайском рынке могут только соблюдающие это правило компании».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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