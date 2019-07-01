Ирландский лоукостер запустит рейсы в Грузию

БАКУ/Trend/ - Ирландская авиакомпания Ryanair может приступить к выполнению прямых рейсов в Грузию уже в 2020 году, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр отметила, что выход Ryanair на грузинский рынок окажет положительное влияние на развитие туризма, поскольку у ирландского лоукостера очень большая клиентская база в Европе. По словам министра, авиакомпания и власти страны в настоящее время продолжают переговоры для согласования направлений.

«Наша задача заключается в том, чтобы акцентировать внимание на новых направлениях, откуда к нам прибудет больше новых туристов. Я очень надеюсь, что мы завершим переговоры до окончания 2019 года, и с 2020 года начнутся полеты», - сказала Турнава.

Ryanair - крупнейший авиаперевозчик Европы, ежегодно компания перевозит 139 миллионов человек, осуществляя ежедневно более двух тысяч рейсов по 224 направлениями в 37 странах. В авиакомпании работает 13 тысяч человек.

Необходимо отметить, что переговоры с авиакомпанией Ryanair власти Грузии вели и в 2013 году, однако соглашение так и не было достигнуто.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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