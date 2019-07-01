В январе–мае Турцию посетили около 700 тысяч туристов из Грузии

1 июля 2019 10:40 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В мае Турцию посетили свыше 900 тысяч туристов из России
Туризм 10:36
Выросло количество иранских туристов посетивших Турцию
Туризм 10:25
В апреле Турцию посетило около 55 тысяч туристов из Азербайджана – министерство
Турция 29 июня 10:31
В мае Турцию посетили почти 60 тыс. туристов из Азербайджана
Туризм 28 июня 12:17
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных грузинских компаний
Бизнес 24 июня 16:55
Турецкую провинцию Анталья посетило с начала года около 5 млн туристов
Турция 24 июня 12:16
Лента новостей
При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Иране погиб один человек (ФОТО)
Происшествия 11:04
Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев
Другие страны 11:04
Студенты Бакинской высшей школы нефти повысят квалификацию за рубежом (ФОТО)
Общество 11:03
В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 10:58
Делегация Туркменистана принимает участие в работе океанографической комиссии ЮНЕСКО
Туркменистан 10:52
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль
Общество 10:47
В Баку будет принята Декларация 43-я сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 10:37
В мае Турцию посетили свыше 900 тысяч туристов из России
Туризм 10:36
Ирландский лоукостер запустит рейсы в Грузию
Туризм 10:33