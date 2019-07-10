В Азербайджане выросло число лиц, занимающихся размещением туристов

10 июля 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число лиц, занимающихся размещением туристов, и видами деятельности общепита: так, если в 2014 году их число составляло 55,7 тысячи человек, то в 2018 году их число увеличилось до 78,2 тысячи, сообщает в среду Trend.

Если за прошедший период число лиц, занимающихся размещением туристов, и видами деятельности общепита, выросло, то по финансовой и страховой деятельности этот показатель сократился, составив в 2014 году 32,8 тысячи человек, против 27,4 тыс. человек в 2018 году.

Напомним, что в 2015 году в Азербайджане были отменены лицензии в сфере туристической деятельности, поэтому в стране растет число компаний, действующих в области туризма, и в настоящее время в Азербайджане функционирует более 2000 туркомпаний.

По словам председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, после отмены лицензий по туристической деятельности контролировать работу компаний стало сложнее, добавив, что у туркомпаний, в первую очередь, должны быть механизмы страхования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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