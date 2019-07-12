США приостанавливают выдачу виз в Ашхабаде

12 июля 2019 16:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - С 29 июля 2019 года по 12 августа 2019 года консульский отдел посольства США в Ашхабаде не будет принимать посетителей по вопросам иммиграционных и неиммиграционных виз, а также по вопросам граждан США, сообщает Trend со ссылкой на сайт американской дипмиссии в туркменской столице.

Граждане США, находящиеся в экстренной ситуации будут приниматься в порядке исключения.

Консульский отдел возобновит свою работу 13 августа 2019 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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