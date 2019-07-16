Грузия является стратегическим туристическим рынком для Германии

16 июля 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия является стратегическим туристическим рынком для Германии, передает Trend со ссылкой на сайт bpn.ge.

Об этом сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили встретилась с послом Германии в Грузии Хубертом Книршем.

На встрече, состоявшейся в Национальной администрации туризма Грузии, была обсуждена деятельность Германского общества международного сотрудничества (GIZ) и запланированные проекты по развитию туризма в Грузии. Стороны отметили, что совместные усилия могут еще больше увеличить туристический потенциал Грузии на немецком рынке, что поможет привлечь больше туристов в Грузию из Германии.

На встрече было отмечено, что Грузия является безопасным и интересным направлением для немецких туристов со своими разнообразными традициями, культурой, туризмом и достопримечательностями.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили поблагодарила посла Германии за проекты, которые немецкая сторона реализует в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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