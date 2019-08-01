В мае Турцию посетили почти 60 тыс. туристов из Азербайджана

1 августа 2019 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мае 2019 года Турцию посетили 58,133 тысячи туристов из Азербайджана, что на 7,56 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,45 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-мае 2019 года Турцию посетили 271,5 тысячи туристов из Азербайджана, что на 1,50 процента меньше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-май 2019 года, составила 2,13 процента", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в мае 2019 года Турцию посетили 4,022 миллиона туристов, что на 9,35 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1 миллиона, Анталью – 1,7 миллиона туристов.

Согласно информации, в январе-мае 2019 года Турцию посетили 12,757 миллиона туристов, что на 11,30 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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