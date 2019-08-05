Из Кракова в Кутаиси совершен первый авиарейс

5 августа 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Кракова в Кутаиси совершен первый прямой авиарейс на самолете «AIRBUS А 321», передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Об этом сообщает «Объединение аэропортов Грузии».

Большинство пассажиров рейса - граждане Польши.

В связи с этим днем пассажирам первого рейса в Кутаисском международном аэропорту вручили символические подарки — грузинское вино и сухофрукты грузинского производства.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю с четвертого августа.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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