Туристический потенциал Азербайджана будет презентован в Индии

БАКУ/Trend/ - Бюро по туризму Азербайджана c 9 по 13 сентября проведет серию презентаций в ряде городов Индии, включая Дели, Бангалор и Мумбаи.

В мероприятии Azerbaijan-India Roadshow on Travel Trade примут участие 16 азербайджанских и около 100 индийских туристических компаний, передает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На мероприятии между компаниями занятыми в разных сегментов туризма, будут проведены встречи В2В характера (бизнес для бизнеса) с целью налаживания связей и обсуждения перспектив сотрудничества.

В рамках мероприятия с целью повышения информированности индийских туристических компаний о потенциале Азербайджана в сфере туризма будут организованы пресс-конференции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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